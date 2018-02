Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die bisherigen Verhandlungsergebnisse zur Bildung einer großen Koalition kommen bei den Investoren nicht gut an. Wie die Umfrage des Sentix-Instituts für Februar zeigt, sinken die Konjunkturerwartungen für Deutschland auf 5,5 (Vormonat 11,8) Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2016. Die Beurteilung der Lage gibt auf 71,5 (72,3) Zähler nach. Der Gesamtindex fällt auf 36,2 (40,1) Punkte.

An der Umfrage des Sentix-Instituts vom 1. bis 3. Februar beteiligten sich insgesamt 989 Anleger, darunter 259 instituionelle Investoren.

"Da die Erwartungen nur in Deutschland so stark sinken, dürfte der Inlandsfaktor 'Koalitionsverhandlungen' ursächlich für den Rückgang sein", meinte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Die nach außen dringenden 'Beschlüsse' hinterlassen einen äußerst negativen Beigeschmack für die Anleger."

Der Konjunkturindex der Eurozone verringerte sich im Februar auf 31,9 (32,9) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 49,5 (48,0) Punkte stieg. Das ist der höchste Stand seit August 2007. Der Index der Konjunkturerwartungen fiel auf 15,5 (18,8) Punkte. Der leichte Momentumverlust in der Eurozone gehe auf die Entwicklung in Deutschland zurück, erklärte Sentix. Der Erholungsprozess in der Eurozone gehe damit weiter.

February 05, 2018

