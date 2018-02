Frankfurt - Der Economic Sentiment Index (ESI) übertrifft optimistische Erwartungen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". Nach den signifikanten Gewinnen im 2. und 3. Quartal 2017 habe er auch im 4. Quartal 2017 seinen Anstieg fortgesetzt, und zwar sowohl in der Eurozone (EA) als auch in der Europäischen Union (EU).

Den vollständigen Artikel lesen ...