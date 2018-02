NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Nokia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 5,25 Euro angehoben. Analyst Tal Liani begründete seine bessere Einschätzung der Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie mit der attraktiven Bewertung und der Erwartung einer besseren operativen Entwicklung des Netzwerkausrüsters im Jahr 2018./edh/ag

Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN FI0009000681

AXC0108 2018-02-05/11:05