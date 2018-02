Frankfurt (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Ein faltbarer Fahrradhelm, Topfdeckel, die auf jeden Topf passen oder Armreifen und Ringe, die Sie je nach Lust und Laune zum Beispiel Ihrem aktuellen Kleidungsstil anpassen können - alles das und noch vieles mehr gibt's auf der größten Trendmesse der Welt, der "Ambiente" in Frankfurt am Main zu sehen, die vom 9. bis 13. Februar ihre Tore öffnet. Die "Ambiente" ist zwar eine Fachmesse - allerdings werden hier die Trends und Produkte gezeigt, die wir später in den Läden finden und kaufen können. Alles zur Trendmesse weiß Oliver Heinze.



Sprecher: "Tradition trifft Innovation" - so das Motto der diesjährigen "Ambiente"-Trends. Eine Kombination, die sich aktuell durch alle Trends zieht.



O-Ton 1 (Nicolette Naumann, 18 Sek.): "Ich nehme mal ein Beispiel: Ein Raumteiler, der orientalische Muster aufgreift und damit ein bisschen an so einen Hippie-Stil aus den 70er Jahren anknüpft, aber die Art der Herstellung ist ganz moderne Laser-Cut-Technologie." Sprecher: Erklärt Nicolette Naumann von der Messe Frankfurt, auf der in diesem Jahr der Stil "Landhaus meets Industrial" eine große Rolle spielt.



O-Ton 2 (Nicolette Naumann, 23 Sek.): "Diesen Stil kennt man sehr stark aus der Fernsehserie 'Fixer Upper'. Wertige, langlebige Materialien: Holz, Eisen, Wolle, Fell, auch Samt und eben das etwas Emotionalere des Landhausstils gerne kombiniert zum Beispiel mit einer Metallleuchte im Industrielook. Und hier geht es wirklich um die Verbindung von beidem."



Sprecher: Eine Verbindung, die es auch im Bereich Küchentrends gibt...



O-Ton 3 (Nicolette Naumann, 10 Sek.): "Handgeschmiedete Messer oder Messer, die so aussehen, dekorative Küchenbrettchen mit Oberflächen, die wie geschnitzt wirken, aber in Wahrheit ist es auch 3D-Laser-Cut."



Sprecher: Ebenfalls Hightech sind Küchengeräte, die per Smartphone-App Bescheid geben, wenn zum Beispiel Fleisch den perfekten Gar-Punkt hat. Und auch für Hobbybäcker bietet die Messe einiges - von Deko-Artikeln bis hin zu innovativen Kuchenformen. Ein weiteres großes Thema ist der Einkaufsladen der Zukunft.



O-Ton 4 (Nicolette Naumann, 19 Sek.): "Wir inszenieren hier interaktive Tische, auf denen ein Produkt steht. Du hast aber die Möglichkeit, alle Informationen zu diesem Produkt auf dem Tisch zu scrollen und vielleicht sogar auf dein Smartphone zu überspielen. Dann das Thema Trends ganz allgemein. Wir haben eine große Trendschau."



Sprecher: In der in vier Themenwelten etwa 800 neuartige Produkte gezeigt werden. Etwa vier Wochen nach der Messe können wir die neuen Produkte in den Läden sehen oder kaufen. Wer sich aber schon vorab informieren will, kann im Internet den Ambiente-Blog verfolgen.



O-Ton 5 (Nicolette Naumann, 20 Sek.): "Auf dem wir sowohl im Text als auch mit kleinen Videos die Highlights der Messe nach der Messe dann auch vorstellen. Jemand, der wirklich sagt: 'Mensch, Wohnen, Kochen, ein gutes Leben. Das ist mein Thema.' Der ist tatsächlich mit unserem Ambiente-Blog immer ziemlich weit voran, was die Informationen betrifft."



Abmoderationsvorschlag:



Die Trendmesse "Ambiente" findet vom 09. bis 13. Februar in Frankfurt statt - allerdings nur für Fachbesucher. Wenn Sie sich die Trends fürs neue Jahr anschauen wollen, schauen Sie einfach ins Internet unter www.ambiente-blog.com.



