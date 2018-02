Berlin (ots) -



Einmal so schlau sein, wie die "Big Bang Theory"-Genies Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper. Einmal die anderen mit dem eigenen Wissen umhauen: Das ist kein Problem! Denn der gefeierte Atomphysiker Neil deGrasse Tyson hat mit "Das Universum für Eilige" jetzt einen Leitfaden verfasst, der mit Witz, Charme und leicht verdaulichen Kapiteln dafür sorgt, dass wirklich jeder beim nächsten Smalltalk mit Wissen punkten kann. Mehr dazu verrät uns Oliver Heinze in unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecher: Schwarze Löcher, Quarks, Quantenmechanik und wie war das doch gleich noch mal mit dem Universum und dem Urknall? Ganz einfach:



O-Ton 1 (Das Universum für Eilige, 24 Sek.): Am Anfang, vor fast 14 Milliarden Jahren, nahmen der gesamte Raum, die gesamte Materie und die gesamte Energie des bekannten Universums weniger als ein Billionstel der Größe des Punkts ein, der am Ende dieses Satzes steht. Es herrschte eine solche Hitze, dass die Grundkräfte der Natur, die in ihrer Gesamtheit das Universum beschreiben, zu einem einheitlichen Ganzen verschmolzen waren.



Sprecher: Zwar wissen wir noch nicht genau, wie dieser unvorstellbar winzige Kosmos entstanden ist, aber es gab einen Ausgangspunkt.



O-Ton 2 (Das Universum für Eilige, 28 Sek.): Das Universum entwickelt sich kontinuierlich weiter. Und ja, jedes einzelne Atom unseres Körpers lässt sich auf den Urknall, den "Big Bang", zurückführen, und auf die thermonuklearen Schmelzöfen innerhalb massereicher Sterne, die vor über fünf Milliarden Jahren explodierten. Wir sind lebendig gewordener Sternenstaub und wurden vom Kosmos mit der Fähigkeit ausgestattet, uns selbst - und das Universum - zu ergründen.



Sprecher: Was wir dabei entdeckt haben, sind physikalische Gesetze, mit deren Kenntnis man im Alltag übrigens ganz gut punkten kann. Zum Beispiel, wenn mal wieder jemand versucht, einen für dumm zu verkaufen.



O-Ton 3 (Das Universum für Eilige, 36 Sek.): Bestellt hatte ich mit Schlagsahne. Als der Kellner mein Getränk an den Tisch brachte, sah ich keine Spur davon und er versicherte mir, ich könne sie bloß nicht sehen, weil sie an den Boden der Tasse gesunken sei. Aber Schlagsahne hat eine geringe Dichte und schwimmt auf allen Flüssigkeiten, die üblicherweise von Menschen konsumiert werden. Trotzig und alles andere als überzeugt, brachte er einen Klacks Sahne an den Tisch und wollte mir beweisen, dass er recht hatte. Er probierte ein oder zwei Mal, die Sahne zu versenken, aber sie ploppte immer wieder nach oben und schwamm zuverlässig auf dem Kakao.



Sprecher: Eins zu null für die Physik.



Abmoderationsvorschlag: Noch mehr spannendes und alltagstaugliches Wissen rund um unseren Kosmos hören Sie in "Das Universum für Eilige", gelesen von Oliver Rohrbeck, dem als Justus Jonas bekannten Sprecher von Die Drei ???. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt's bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



