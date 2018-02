Holzwickede (ots) -



Täglich gelangen circa 2 Millionen Tonnen industrielle und landwirtschaftliche Abfälle und Abwässer in unsere Flüsse und Ozeane. Innerhalb der Partnerschaft mit der Waterkeeper Alliance, dem größten und am schnellsten wachsenden gemeinnützigen Verband, wird GANT die Arbeit der Organisation zum Schutz von sauberem Wasser mit jährlichen Spenden unterstützen. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in GANT's umweltbewusstem Handeln, um die Welt besser und schöner zu machen.



Für GANT, ein an der Ostküste der USA gegründetes Unternehmen, hat das Meer immer eine große Rolle gespielt. Aus diesem Grund geht GANT mit jährlichen Spenden, dem Engagement und der Unterstützung der Mitarbeiter eine langjährige Partnerschaft mit der Waterkeeper Alliance ein. Ziel der Partnerschaft ist es, Trinkwasser zu reinigen, Gewässer für die Fischerei und Badestrände zu schützen und gleichzeitig die Umweltverschmutzung und den Klimawandel zu bekämpfen.



"Never Stop Learning ist die Philosophie, die GANT antreibt", sagt Chief Marketing Officer Brian Grevy. "Wir streben danach besser zu sein, mehr zu lernen und mehr als nur uns und unsere Produkte im Blick zu haben. Die Modeproduktion trägt zur Verschmutzung der Gewässer bei, daher müssen wir die kostbaren Ressourcen effizienter verwenden. Als ein weltweit agierendes Unternehmen ist es uns wichtig, dass GANT Verantwortung übernimmt und die gesamte Branche dazu anhält, verantwortungsbewusster zu handeln. Daher sucht GANT stetig nach neuen, nachhaltigen Möglichkeiten, den Plastikmüll aus den Ozeanen in zukünftige Kollektionen einzuarbeiten."



"Die Waterkeeper Bewegung schützt mehr als 650 Millionen Hektar Gewässer in der Welt", sagt Marc Yaggi, Geschäftsführer der Waterkeeper Alliance. "Im Jahr 2017 haben wir ein innovatives Projekt ins Leben gerufen, um die Verschmutzung unserer Weltmeere durch Plastikmüll zu reduzieren. Dank unserer Partnerschaft mit GANT können wir unsere Arbeit zum Schutz der Meeresumwelt intensivieren."



Mit der am 31. Januar 2018 in Kraft tretenden Partnerschaft zwischen GANT und der Waterkeeper Alliance werden einige Programme eingeführt, um Flüsse, Gewässer und Küsten auf sechs Kontinenten zu patrouilliert und zu schützen. Die erste Aufgabe in diesem Unterfangen gilt der Initiative zur Wiedergewinnung von Plastikmüll in den Ozeanen, wobei GANT dazu beitragen wird, die Waterkeeper Alliance im Bau von Wiederaufbereitungsanlage sowie deren Betrieb auf der Nicoya-Halbinsel in Costa Rica zu unterstützen.



GANT



GANT ist die Original American Lifestyle Marke mit europäischer Kultiviertheit, die hochwertige Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie eine Home Kollektion anbietet. Geboren im Jahr 1949 auf den Campussen der Universitätsstädte an der Ostküste der USA und groß geworden in Europa ist GANT heute in mehr als 70 Märkten mit 750 Stores und 4.000 ausgewählten Händlern vertreten. Mehr Informationen finden Sie auf gant.com.



Waterkeeper Alliance



Die Waterkeeper Alliance ist eine globale Bewegung, zu der mehr als 300 Organisationen zum Schutz von Gewässern in der ganzen Welt gehören. Sie ist eine Bewegung, die sich auf Themen mit Auswirkung auf unsere Gewässer konzentriert - von Umweltverschmutzung bis Klimawandel. Die Waterkeeper Bewegung patrouilliert und schützt über 650 Millionen Hektar an Flüssen, Seen und Küsten in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Australien, Asien und Afrika. Mehr Informationen finden Sie auf http://waterkeeper.org.



