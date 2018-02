Der Ölpreis befindet sich weiter auf Talfahrt. Für ein Barrel der Sorte Brent bezahlten Anleger am Montag 64 Cent weniger als vor dem Wochenende. Grund sind eine steigende Fördermenge und ein wiedererstarkter US-Dollar.

Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft und sind weiter gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 67,94 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West ...

Den vollständigen Artikel lesen ...