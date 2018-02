Vonovia treibt die Übernahme der österreichischen Buwog voran. Je Anteilsschein bietet Deutschlands größter Immobilienkonzern 29,05 Euro in bar. Die Angebotsfrist läuft am 12. März um 17 Uhr aus.

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia startet mit der milliardenschweren Übernahme der österreichischen Buwog. Die Angebotsfrist für den Zukauf beginne heute mit der Börseneröffnung in Wien und laufe am 12. März um 17 Uhr aus, teilte Vonovia am Montag in Bochum mit. Innerhalb dieser Zeit könnten Buwog-Aktionäre ihre Aktien und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ihre Wandelschuldverschreibungen andienen. Zuvor hatte Vonovia ihre ...

