Frankfurt - In der letzten Woche standen einige Datenschwergewichte, wie der US-Arbeitsmarktbericht und der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA im Kalender, neben der FOMC-Entscheidung und den europäischen Industrie-PMIs, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen vor einer fortgesetzten Zinswende hätten auf dem Rentenmarkt, aber auch auf den Aktiennotierungen gelastet, und so dürfte sich von fundamentaler Seite die Lage im Verlauf der Woche beruhigen. Heute werde es zunächst aber nochmal spannend, denn die Einkaufsmanagerbefragungen des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes stünden in der Eurozone wie auch in den USA an. Die Vorabschätzungen in Frankreich, Deutschland und der Eurozone hätten bereits eine robuste Stimmungslage gezeigt und so sollte auch das Bild in Spanien und Italien freundlich sein.

