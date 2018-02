Zürich - Bei allen Verkaufserfolgen verliert die UBM die Zukunft nicht aus den Augen und unterstreicht mit der Akquisition eines neuen Großprojekts die Position als Nummer eins unter den Hotel-Developern in Europa, so die UBM Development AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...