Das Sterling kann am Montag Gewinne verbuchen und so notiert der GBP/USD im Bereich der 1,4120/30. GBP/USD Unterstützung in der Nähe der 1,4080 Mit dem frühen asiatischen Handel kam es zur Bodenbildung im Bereich der 1,4080 und es scheint als ob dieser Rücksetzer gekauft wurde, während die positive Dynamik gegenüber dem Greenback nachlässt. Der GBP/USD ...

