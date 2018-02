FIEGE Gruppe setzt auf Warehouse Management System PSIwms

FIEGE Gruppe setzt auf Warehouse Management System PSIwms 05.02.2018

FIEGE Gruppe setzt auf Warehouse Management System PSIwms Maximale Flexibilität bei koordinierter Prozessteuerung in der Auftragsfertigung

Berlin - Die FIEGE Gruppe (FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG) hat die PSI Logistics GmbH mit der Lieferung des Warehouse Management Systems PSIwms beauftragt und gleichzeitig eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart.

Nach einem intensiven Auswahlprozess für eine Warehousing-Software, die langfristige Investitionssicherheit bietet, entschied sich der Kontraktlogistiker FIEGE für das PSIwms im aktuellen Release 4.0. Das Standardsystem überzeugte durch umfassenden Funktionsumfang, Integration zukunftsorientierter Technologien und durchgängige Release-Fähigkeit.

Zusammen mit der kontinuierlichen Entwicklung weiterer innovativer Funktionen auf einer modernen IT-Plattform verfügt die FIEGE Gruppe damit über ein Warehouse Management System, das maximale Flexibilität bei der koordinierten Prozessteuerung in der Auftragsfertigung bietet. Das erste gemeinsame Projekt wurde aktuell in einem neuen, großen Distributionszentrum realisiert, das FIEGE für einen Kunden am Standort Burgwedel betreibt.

Die FIEGE Gruppe mit ihrem Stammsitz im westfälischen Greven gehört zu den führenden Logistikanbietern in Europa und hat sich auf effiziente Logistiklösungen spezialisiert. Mit über 12.000 Mitarbeitern an 178 Standorten in 15 Ländern ist FIEGE international tätig. FIEGE wurde 1873 als Familienunternehmen gegründet und wird mittlerweile in der fünften Generation geführt.

Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.650 Mitarbeiter. www.psi.de

Kontakt:

PSI Software AG Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland

PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

