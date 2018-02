FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GKN PRICE TARGET TO 445 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 460 (415) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 920 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 360 (825) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7300 (7000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPM RAISES VEDANTA RESOURCES TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1000 (650) P - JPMORGAN CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 198 (418) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 125 (132) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1525 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1920 (1670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1625 (1590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 570 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1030 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 925 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'BUY'



