Unterföhring (ots) - WHAT A GAME! "Ich habe noch nie einen so geilen Super Bowl gesehen", kommentierte ProSieben-Moderator Jan Stecker den 52. Super Bowl. Mit 41:33 besiegte der Underdog Philadelphia Eagles den Titelverteidiger New England Patriots und schrieb Geschichte. Noch nie konnten die Eagles zuvor den Titel gewinnen. ProSieben erzielt mit dem ersten Teil des Spiels (bis 3:00 Uhr) im Schnitt hervorragende 36,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Insgesamt verfolgten rund 1,5 Millionen Football-Fans die Live-Übertragung aus Minneapolis.



Hinweis: Die kompletten Daten mit dem gesamten dritten und vierten Quarter stehen am Dienstagvormittag zur Verfügung.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit der GFK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 05.02.2018 (vorläufig gewichtet: 04.02.2018)



