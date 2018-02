Unterföhring (ots) -



Welcome to Paradise! Heidi Klum bittet ihre Mädchen zum Auftakt der 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erstmals zum GNTM-Shooting in die Karibik (8. Februar, ProSieben). Thomas Hayo und Michael Michalsky stellen der Modelchefin 50 Nachwuchsmodels vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Heidi Klum: "Nach unendlich vielen Videos, Fotos und meinem ichbingnrm2018 Aufruf bei Instagram, habe ich so viele schöne und interessante Mädchen gesehen. Bei unserem offenen großen Casting in München kämpfen Thomas und Michael darum, die stärksten Mädchen für ihre Teams zu gewinnen. Ich bin gespannt." Urlaub unter Palmen? Fehlanzeige. Gleich zu Beginn müssen die Nachwuchsmodels ihr Talent unter Beweis stellen: Bei einem "Shoot & Walk" versuchen sie in ihrem Lieblingsoutfit Heidi Klum in einem 60 Sekunden-Shooting mit ausdrucksstarken Posen für sich gewinnen. Klaudia (21, Berlin) will mit einem knallbunten Bikini und Strohhut über ihren langen Haaren punkten. Trixi (18, Paris) fühlt sich in dem langen Sommerkleid ihrer Mutter am schönsten. Soraya (18, Dietlikon, CH) posiert in einem schlicht schwarzen Badeanzug und Ankle Boots. Wer zeigt sich in der Traumkulisse von seiner besten Seite? Wer überzeugt mit der Kombination aus Persönlichkeit und Selbstbewusstsein? Wer Heidi Klum überzeugt, läuft direkt im Anschluss vor den Juroren und am Traumstrand über den Catwalk um den Einzug in die nächste Runde. Wer hat Chancen auf den Titel? Und wer verlässt das Paradies schon nach der ersten Challenge?



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar, immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



