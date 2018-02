Essen - Der US-Arbeitsmarkt lief auch im Januar rund, so die Analysten der National-Bank AG.Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors habe deutlich stärker zugelegt, als es erwartet worden sei. Auch die entsprechenden Daten für den Dezember seien nach oben revidiert worden. Im Januar sei die durchaus als angespannt zu bezeichnende Lage auf dem US-Arbeitsmarkt nicht ohne Wirkung auf die durchschnittlichen Stundenlöhne geblieben: Sie seien im Jahresvergleich um 2,9% und damit auf den höchsten Wert seit Juni 2009 gestiegen. Die Lohnerhöhungen vieler Unternehmen hätten also tatsächlich erste Wirkung gezeigt. Ob sich der Lohntrend fortsetzen werde, bleibe zwar abzuwarten. Die Vorzeichen würden mit den fiskalischen Maßnahmen in den USA jedoch dafür sprechen. Die Investoren hätten mit einer Anpassung ihrer Inflationserwartungen gemessen an den break even-Inflationsraten reagiert.

