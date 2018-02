Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 74,50 auf 80 Euro angehoben. Die Aktien des Flughafenbetreibers seien mittlerweile zu ambitioniert bewertet, begründete Analyst Christian Cohrs sein neues Votum in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren sollten deshalb Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Zu dem höheren Kursziel habe unter anderem der nach vorn verschobene Bewertungszeitraum geführt./tih/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: DE0005773303