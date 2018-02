Der ORF überprüft sein Engagement bei Facebook. Der öffentlich-rechtliche Sender will nicht gratis zum Aufstieg des Konzerns beitragen.

Hinter vorgehaltener Hand hoffen die TV-Produzenten in Europa auf einen neuen und mächtigen Auftraggeber: Facebook. Das größere soziale Netzwerk der Welt mausert sich zunehmend zu einer Medienplattform. In den USA lässt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bereits eigene audiovisuelle Inhalte produzieren. Aus der Sicht der Produzenten scheint es nur noch eine Frage zu sein, wann auch in Europa die Aufträge aus dem kalifornischen Menlo Park ins Haus flattern.20913326

Bei immer mehr Sendern schrillen angesichts dieses Strategiewechsels die Alarmglocken. Wird Facebook künftig neben Amazon und Netflix ein brandgefährlicher Konkurrent um das Publikum? Wie kann ein Sender darauf reagieren?

Längst machen ARD und ZDF immer stärker die internationalen Player aus den USA als Gegner aus. An erster Stelle steht dabei natürlich Google, an zweiter Stelle die US-Videoplattformen. Facebook hingegen wurde bislang von den Rundfunkoberen als großartige Möglichkeit begriffen, vor allem die Reichweite der Sender und der Fernsehformate zu verlängern und sich so neue Zielgruppen zu erschließen.

Die Wahrheit sieht freilich anders aus. Mit dem bedingungslosen und kostenlosen Weiterreichen von Inhalten legen sich die Fernsehsender ein Kuckucksei ins Nest. ...

