Der Dax hat am Montag weitere Verluste erlitten. Die höheren Zinsen und der starke Euro seien "ein gefährlicher Cocktail" für den deutschen Leitindex, erinnerte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an die weiter gültigen Belastungsfaktoren. Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets verwies zusätzlich auf die Korrektur an der Wall Street als wichtigen Taktgeber.

Zuletzt sank der Dax um 0,60 Prozent auf 12.708,66 Punkte, was den niedrigsten Stand seit Ende September bedeutet. Vorbörslich hatten sich allerdings noch heftigere Kursabschläge abgezeichnet. Am Freitag hatte der Dax den zweiten Tag in Folge rund anderthalb Prozent eingebüßt und mit einem Wochenminus von über 4 Prozent geschlossen.

Die ...

