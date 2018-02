DAX - Schwache Eröffnung wird zunächst gekauft

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX kam im Einklang mit den deutlich nachgebenden US-Indizes am Freitag ordentlich unter Druck und beendete die Handelswoche in der Nähe des Wochentiefs. Zum Start in die neue Handelswoche gab es eine sehr schwache Eröffnung und ein Abwärtsgap von über 100 Punkten. Innerhalb der ersten Handelsstunde gelang dann aber zumindest erst einmal eine Stabilisierung.

Der heutige Handelstag könnte kurz- und mittelfristig richtungsweisend werden: Im Bereich 12.680 Punkte befindet sich der EMA200 im Tageschart. Ein Tagesschlusskurs unterhalb dieses vielbeachteten gleitenden Durchschnitts könnte in den kommenden Handelstagen eine Beschleunigung auf der Unterseite nach sich ziehen. In dem Falle steht schnell der Bereich um 12.400 Punkte auf der Tagesordnung. Kann der Index jedoch dieses Level auf Tagesschlusskursbasis verteidigen wäre eine technische Erholung von mehreren hundert Punkten denkbar. Kurzfristig sind weitere Avancen in den Bereich des Schlusskursniveaus vom Freitag um 12.780 Punkte denkbar (überverkaufte Lage im Stundenchart) - dort muss ich dann zeigen, ob die Bären wieder das Kommando übernehmen oder ob die Bullen das Aufwärtsmomentum der letzten 60 Minuten halten können.

