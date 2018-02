Der deutsche Markt für medizinischen Hanf kommt nur langsam in Schwung. Das hält kanadische Unternehmen nicht davon ab, trotzdem Millionen zu investieren.

In seiner Heimat Kanada gilt Bruce Linton als legendärer Investor. Der 51-Jährige hat mehrere Telekom- und IT-Anbieter aufgebaut, Börsengänge erfolgreich organisiert und ein Unternehmen gewinnbringend an Microsoft verkauft. Nun hat der Mann, der am liebsten lässig in T-Shirt und Sakko auftritt, einen neuen Markt im Visier. Linton setzt auf Cannabismedizin. Und das vor allem in Deutschland.

Seit März können sich Schmerzpatienten von ihrem Arzt Cannabis verschreiben lassen, wenn ihnen keine andere Therapie hilft. Um den Bedarf zu decken, will die Bundesregierung den Anbau von Hanf für medizinische Zwecke fördern. Von rauschhaften Zuständen ist das Geschäft jedoch noch weit entfernt. Krankenkassen prüfen sehr genau, wer Hanf zu sich nehmen darf, bislang haben sie nur etwas mehr als 10.000 Anträge genehmigt. Viele Ärzte sind zudem skeptisch, weil es bisher zu wenig Studien gibt, die den Einsatz der Droge als Heilmittel rechtfertigen. Trotzdem rangeln ausländische Investoren bereits um die beste Marktposition, planen millionenschwere Investitionen, akquirieren Fachpersonal und Vertriebspartner.

Sie stammen vor allem aus Ländern, die bereits Erfahrung mit dem Anbau medizinischen Hanfs haben. Einige Anbieter kommen aus den Niederlanden, die meisten aber aus Kanada. In dem nordamerikanischen Land geht es ausgesprochen liberal zu. Private Produzenten dürfen medizinisches Cannabis seit 2014 anbieten. Als Heilmittel ist Cannabis schon seit Jahren verbreitet, im Sommer wird Premierminister Justin Trudeau den Konsum komplett legalisieren. Es haben sich bereits etliche Unternehmen etabliert, vor wenigen Tagen erst hat der Anbieter Aurora Cannabis angekündigt, den Konkurrenten Cannimed zu übernehmen. Durch die Fusion entsteht der weltweit größte legale Hanfproduzent.

Neben Lintons Canopy Growth wollen auch die Unternehmen Nuuvera und Tilray in Deutschland angreifen. Canopy-Gründer Linton sagt von sich selbst, dass er überall der Erste sein will. Sein börsennotiertes Unternehmen beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter, der Aktienkurs hat innerhalb eines Jahres um mehr als 200 Prozent zugelegt. Zu seinen größeren Investoren zählt etwa der Konzern Constellation Brands, der vor allem als Eigentümer der Biermarke Corona bekannt ist.

Canopy ist bereits ins Ausland expandiert, bietet seine Produkte in Dänemark, Australien, Brasilien, Chile und Spanien an. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen umgerechnet noch rund zehn Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...