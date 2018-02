Zürich - DKSH hat sich im letzten Jahr bei allen Kennzahlen leicht gesteigert - dies trotz Gegenwind in wichtigen Märkten. Die Aktionäre sollen nun in den Genuss einer deutlich höheren ordentlichen Dividende kommen. Im laufenden Jahr strebt das Management ein "erhöhtes Umsatz- und Gewinnwachstum" an.

Verbessert hat sich das Unternehmen vor allem beim Umsatz. Konkret nahmen die Verkäufe um 4,8% auf 11,01 Mrd CHF zu. Der Grossteil der Zunahme basiere auf organischem Wachstum (3,7%), heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Übernahmen trugen 0,2 Prozentpunkte und die Wechselkurse 0,9 Prozentpunkte zum Plus bei. DKSH berät und unterstützt andere Unternehmen bei der Expansion nach Asien.

Höhere Dividende

Etwas verhaltener als beim Umsatz waren die Fortschritte bei den Gewinnkennzahlen. So nahm der EBIT um 1,4% auf 297,0 CHF und der Reingewinn um 0,1% auf 213,3 Mio CHF zu. Mit den vorgelegten Zahlen hat DKSH die Erwartungen von Analysten in etwa erfüllt.

Den Aktionären soll nun eine höhere ordentliche Dividende von 1,65 CHF je Papier (VJ 1,50) zufliessen. Im Vorjahr war allerdings zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende von 3,00 CHF je Aktie ausbezahlt worden. Diese fällt nun weg. Das Unternehmen betont jedoch, es verfolge weiterhin eine progressive Dividendenpolitik.

"Robustes Geschäftsmodell"

CEO Stefan Butz, der im Verlauf des letzten Jahres ...

