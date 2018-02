Düsseldorf (ots) -



A.T. Kearney Zentraleuropa erweitert sein Beratungsangebot und hilft zukünftig auch durch Interim-Manager in Unternehmenskrisen bei der Neuaufstellung sowie dem Turnaround angesichts der digitalen Transformation.



"Mit A.T. Kearney Restructuring ergänzen wir unsere strategische und weltweit einmalige operative Lösungskompetenz um ein leistungsfähiges Netzwerk aus Chief Restructuring Officers, Experten in Digital/IT, Juristen und Wirtschaftsprüfern konsequent weiter. Sie helfen in akuten Krisen Unternehmen zu stabilisieren, die nötigen Transformationsschritte einzuleiten und begleiten die Umsetzung von innen heraus", erläutert Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director A.T. Kearney Zentraleuropa, die Hintergründe für das neue Beratungsmodell.



Trotz anhaltendem globalem Wachstum warnt Eisenhut davor zu glauben, dass dies ein Dauerzustand ist. "Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung als weltweite Nummer Eins im Operationsconsulting sehen wir bereits jetzt, welche Unternehmen heute noch Rekordjäger sind, aber mittelfristig auf eine Krisensituation zulaufen", so Eisenhut. Und auch gesamtwirtschaftlich werden die Pfeiler des globalen Wachstums wackliger. Laut einer jüngsten Studie von A.T. Kearney liegt das Produktivitätswachstum bereits hinter diesen Wachstumsraten. Auch wird die Niedrigzinsphase ein Ende haben und krisenanfällige Unternehmen vor Liquiditätsprobleme stellen.



Das Beratungsangebot von "A.T. Kearney Restructuring" hilft Unternehmen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, um den vollen Mehrwert aus der Restrukturierung zu ziehen. Dabei verfügt das A.T. Kearney Tochterunternehmen über tiefgreifendes Know-how in den Bereichen Kostentransformation, Operations Excellence und digitale/IT Transformation mit einem weltweiten Netzwerk von praxisorientierten Chief Restructuring Officers (CROs), weiteren Fachexperten, sowie renommierten Branchenspezialisten. Es stellt darüber hinaus hochqualifizierte und erfahrene Interim-Führungskräfte zur Verfügung, die strategische Transformationsprogramme durchführen, Unternehmen bei operativen Schritten unterstützen und die Chancen für neues Wachstum in den Blick nehmen.



