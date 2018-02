Der EUR/GBP konnte die letzte Woche mit einem leichten Gewinn beenden, da der GBP/USD nach den starken US Arbeitsmarktdaten verkauft wurde, erklärt der Danske Bank Senioranalyst Jens Nærvig Pedersen. EUR/GBP technische Analyse "Für das GBP wird die Bank of Englande - BoE Sitzung am Donnerstag im Fokus stehen, da die BoE ihre kurzfristigen Inflationsprognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...