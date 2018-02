NZD/CHF - Bären starten nächste Welle - / CHF/JPY - Bullen erreichen Zielzone-wie könnte es weitergehen?

CHF/JPY - Bullen erreichen Zielzone-wie könnte es weitergehen? -





Das Devisenpaar erreichte am Freitag zügig die in meiner letzten FX-Analsye vorgestellte Zielzone im Bereich von 118,35. Nach mehr als 270 Pip Aufwärtsbewegung in nur vier Handelstagen, sollte aktuell eine Konsolidierung eingeplant werden. Diese kann sich über die Zeit (Bsp. High-Base-Formation knapp unterhalb der 118,50) oder den Preis (Bsp. Bull-Pullback-Bewegung in Richtung Ausbruchszone bei 116,50) erstrecken. Ein Einstieg auf derzeitigen Niveau bietet sie deshalb mangels CRV nicht mehr an. Wir warten die weitere Entwicklung ab. Haben Sie schon mal daran gedacht, das Traden systematisch zu erlernen? Ich habe die Trading-Ausbildung der Formationstrader im Rahmen des Mentor-Programms absolviert und das war der entscheidende Faktor für meinen Trading-Erfolg. Mehr über das Formationstrader-Mentorprogramm und wie Sie Ihre Trading-Fertigkeiten auf ein signifikant höheres Level bringen, erfahren Sie hier.





NZD/CHF - Bären starten nächste Welle -





Die Paarung befindet sich auf Wochenbasis in einer trendlosen Seitwärtsphase (blau markiert), welche sich zwischen 0,67 - 0,7280 erstreckt. Es fällt auf, dass die letzten bullischen Gegenbewegung von der unteren horizontalen Linie bei 0,67 immer weniger stark ausfallen. Dies kann als relative Schwäche gewertet werden.





Der Tageschart zeigt ein ähnliches Bild und die Bären leiteten am Freitag die nächste bärische Welle ein. Dabei wurde die Low-Base-Formation (grau markiert) in Trendrichtung aufgelöst. Die Wahrscheinlichkeit weiter fallender Notierungen für die kommende Handelswoche sind zur Zeit höher. Nächste Ziele finden sich im Bereich der horizontalen Zone bei 0,67 - 0,6720.

Die nächste Forex-Ausgabe erscheint am Montag Abend.





Bis dahin tragen sie klug und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.





Thomas Krüger





Dieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatung und geben auch keine konkreten Empfehlung zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Ferner stellt die Erwähnung eines bestimmten Wertpapiers keine Empfehlung Seitens des Autor/Redakteurs zum Kaufen, Verkaufen oder Halten des betreffenden oder eines anderen Wertpapiers, Finanzprodukts oder -instruments dar. Auch wenn Formulierungen und Hinweise scheinbar zu einer Handlung auffordern, sind in diesem Blog Autoren/Redakteure nicht für tatsächliche Transaktionen seitens des Nutzers verantwortlich zu machen. Die Nutzung dieser Seite/Blog kann nicht die kompetente Beratung durch einen anerkannten Anlageberater ersetzen. Denken Sie bitte daran, dass jede Art von Anlagen mit dem Risiko finanzieller Verluste einhergeht. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopien der hier veröffentlichten Beiträge ist nur mit Verweis auf http://formationstrader.de/forex.html erlaubt. Autoren/Redakteure die an der Erstellung dieser Beiträge/Analysen beteiligt sind, können Anteilsscheine an den vorgestellten Produkten besitzen.

Über den Autor:

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de