Hamburg - Sicherlich hatten Ende Januar die Wenigsten gedacht, dass die Kursentwicklung an den internationalen Börsen so fulminant weitergehen würde wie in den letzten Wochen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. Dass die ersten beiden Februar-Handelstage jedoch so schlecht ausfallen würde, dürfte die meisten Anleger dann doch überrascht haben.

