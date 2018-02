Die Konjunktur brummt, doch immer mehr Unternehmen, die neue oder größere Büroflächen in den deutschen Großstädten suchen, stehen vor einem Problem: Der Gewerbeimmobilienmarkt ist leergefegt, Büros sind mittlerweile Mangelware.«Die Büroknappheit in den Metropolen verschärft sich immer weiter», warnt etwa Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA), im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem München, Berlin und Stuttgart seien betroffen - entsprechende Gewerbeflächen in diesen Metropolen seien nahezu voll vermietet.

