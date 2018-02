Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



HeyHolidays, ein globaler Akteur im Bereich Online-Ferienunterkünfte, hat durch Hampton Capital Mittel in Höhe von 1 Millionen USD aufgebracht. HeyHolidays bietet über 200.000 Einträge in ganz Indien, Südostasien und Europa, einschließlich Griechenland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Dänemark und Schweden, sowie in Kuba und den Vereinigten Staaten. Sein Virtual Front Desk TM bearbeitet Einzel- und Gruppenanfragen, um bei der Auswahl von und den Verhandlungen mit den jeweiligen Gastgebern zu helfen sowie einen besonderen Urlaub, Ferienaufenthalte oder Flitterwochen zu planen.



"Indien war aufgrund des bloßen Potenzials des Markts unsere erste Wahl. Der Reisemarkt des Landes wird in den nächsten zehn Jahren wachsen, insbesondere der Auslandstourismus, der bis 2020 schätzungsweise auf 50 Millionen Touristen ansteigen wird", gab Blatt, Mitgründer von HeyHolidays, in einer Erklärung bekannt.



"Im vergangenen Jahr haben wir den Wünschen unserer Gäste zugehört und geholfen, die Angebote unserer Gastgeber besser zu kuratieren. Wir bieten nicht nur eine Zufallsunterkunft, sondern ein zuverlässiges und sicheres internationales Portal, das Gäste und Gastgeber in über 100 Ländern aufeinander abstimmt. Aus diesem Grund wollten wir eine Markenidentität schaffen, die reflektiert, wofür wir stehen. Unser Credo war stets 'Hallo. Wie können wir helfen?' und HeyHolidays sagt eigentlich schon alles", so Blatt.



"Die aufgebrachten Mittel sind zur Ausweitung unserer Präsenz in Europa gedacht, da die entsprechenden Anfragen unserer indischen Auslandstouristen gestiegen sind. Wir werden auch unser Standbein in Indien vergrößern, um der steigenden Nachfrage von europäischen Reisenden, die Indien besuchen, gerecht zu werden. Dafür werden wir einzigartige Angebote in Urlaubsorten, an religiösen Orten sowie Kulturerbe-Stätten hinzufügen", sagte Blatt.



HeyHolidays glaubt daran, jedem Weltenbummler neue Welten und neue Orten zu eröffnen, um das Heim des einen zum vorübergehenden Zuhause des anderen zu machen. HeyHolidays legt großen Wert auf die Überprüfung von Gastgebern sowie Gästen. Jeder Gastgeber wird vor Verzeichnis einer Immobilie im Register einer 5-Punkt-Überprüfung unterzogen. Ein ähnlich strenger Identifizierungsprozess wird für Gäste angewendet.



HeyWorld Holiday Pvt. Ltd. ist aktuell in über 100 Ländern tätig. In Indien ist das Unternehmen an über 100 Reisezielen präsent. Für weitere Informationen oder zur Reservierung eines kurzfristigen Zuhauses, kontaktieren Sie bitte +91-80-41464444 oder senden Sie uns eine E-Mail an contact@heyholidays.com. Alternativ können Sie die Unternehmenswebseite auf http://www.heyholidays.com besuchen.



