Michael (Ted Danson, r.) kümmert sich um Eleanor (Kristen Bell, l.) nach deren Ankunft im paradiesischen "The Good Place".







Nach ihrem Tod findet sich die junge Eleanor (Kristen Bell) plötzlich im Büro des charmanten Michael (Ted Danson) wieder. Er ist der Architekt der Nachbarschaft "The Good Place" - einer Art Himmel, in den es nur die allerbesten Menschen schaffen, um ein paradiesisches Leben nach dem Tod zu fristen. Im Fall von Eleanor liegt allerdings eine Verwechslung vor: Sie war gar kein guter Mensch! Ein Geheimnis, das sie lieber für sich behält ... sixx zeigt die erste Staffel der US-Comedy-Serie "The Good Place" ab Donnerstag, 8. Februar 2018, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen.







