"Sofias Krieg - Der Terror in den Köpfen" montiert Fakten und Fiktion zu einem brisanten, hochaktuellen Politthriller, der von Radikalisierung und Terrorangst in der Gesellschaft handelt. Ab 19. Februar läuft die 20-teilige Hörspielserie im "WDR 5 Morgenecho".



"Die realen Bezüge und Hintergrundinfos schaffen eine Authentizität, die gut in unsere aktuelle politische Morgensendung passt", erklärt Politikredakteurin Isabel Reth den für fiktionale Stoffe ungewöhnlichen Sendeplatz im "WDR 5 Morgenecho". Zwar ist die Handlung des Hörspiels frei erfunden, die Geschichte von Sofia beruht jedoch auf einer wahren Begebenheit, die die Radiojournalisten Andrea Oster und Ulrich Noller in intensiven Recherchen aufgearbeitet haben. Ebenso gibt es für die Arbeit der Anti-Terror-Einheit reale Entsprechungen, etwa bei Ermittlungen zu den NSU-Morden oder dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.



Im Zentrum der Geschichte stehen zwei Charaktere: Auf der einen Seite die namensgebende Sofia, eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet, die sich in Syrien der Terrororganisation Islamischer Staat anschließt und dann nach Deutschland zurückkehrt. Auf der anderen Seite Kriminalkommissar Tobias Hartman, ein Terror- und Islamismusexperte, der felsenfest von einem bevorstehenden Terroranschlag in Deutschland überzeugt ist. Nach der fehlerhaften Evakuierung eines Fußballstadions ist er vom Dienst suspendiert und in psychologischer Behandlung, dennoch geht er allen Hinweisen auf eine mögliche Terrorgefahr akribisch nach. Eine der Spuren führt ihn zu Sofia und der Frage, was die Rückkehrerin vorhat.



Sendehinweis: Die jeweils fünfminütigen Folgen von "Sofias Krieg - Der Terror in den Köpfen" laufen ab dem 19. Februar montags bis freitags um 8.55 Uhr im "WDR 5 Morgenecho" und als Wiederholung um 11.40 Uhr in "Neugier genügt". Auf wdr5.de ist die komplette Hörspielreihe schon zum Sendestart als Podcast verfügbar.



