Der weltweit einzige cloudbasierte SaaS-Core-Banking-Anbieter Ohpen hat eine Serie-C-Finanzierungsrunde mit der Private-Equity-Gesellschaft Amerborgh erfolgreich abgeschlossen und Kapital in Höhe von 25 Mio. Euro beschafft. Ohpen wird damit sein Wachstum vorantreiben, in ein Drittland expandieren und es dort Finanzdienstleistern ermöglichen, ihre Dienstleistungen zu digitalisieren, ihre Kundenkonten in die Cloud zu verlegen und Kosten um bis zu 40 Prozent zu reduzieren.



Des Weiteren wird Ohpen in dem Drittland ein Team zusammenstellen und die Plattform um landesspezifische Anforderungen erweitern. Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Länder, die als Drittland infrage kommen, und hat bereits fünf vielversprechende Kandidaten ausgemacht: Deutschland, Frankreich, Kanada, Australien und die USA. Ohpen wird seine endgültige Entscheidung in der ersten Jahreshälfte 2018 bekannt geben.



"Wir kratzen derzeit noch an der Oberfläche", so Ohpen-Gründer und CEO Chris Zadeh. "Ohpen verändert die Branche für Core-Banking-Software und bietet eine vollständig digitale Lösung, die auf einer Plattform-Version für alle Kunden und Länder basiert. Das hat es noch nie gegeben und erfordert daher Kreativität, Engagement und auch das nötige Kapital."



Für diese Investitionsrunde konkurrierten mehrere Investoren aus aller Welt. Letztendlich konnte sich Amerborgh, das Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Vision freie Hand lässt, durchsetzen und sich an die bevorzugte Arbeitsweise der Ohpen-Mitarbeiter anpassen.



Michel Vrolijk, Managing Director, Amerborgh Nederland, kommentiert: "Unsere Private-Equity-Gesellschaft prüft in erster Linie, über welche Umsetzungsfähigkeit Unternehmer verfügen, da wir Tausende Anfragen von Menschen mit großartigen Ideen erhalten. Die Umsetzungsfähigkeit von Ohpen ist unschlagbar. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 hat Ohpen als erster Anbieter überhaupt weltweit Drehscheiben ins Leben gerufen, mit denen sich Banken einfach nur vernetzen müssen. Das ist die Zukunft der Core-Banking-Branche. Die Expansion in einem Drittland ist für die Strategie von Ohpen von entscheidender Bedeutung, und Amerborgh freut sich, das Unternehmen an diesem entscheidenden Punkt seiner Wachstumsgeschichte unterstützen zu dürfen."



Die neue Finanzierungsrunde folgt auf ein Jahr erheblichen Wachstums. Ohpen konnte 2017 die Anzahl seiner Mitarbeiter und seinen Umsatz mehr als verdoppeln und gab eine groß angelegte Zusammenarbeit mit Aegon Bank und de Volksbank bekannt. Im Juli 2017 bestätigte Ohpen eine frühere Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. Euro für seine Expansion ins Vereinigte Königreich, wo das Unternehmen derzeit seinen ersten Überseekunden betreut. Durch die Serie-C-Finanzierungsrunde erhöhen sich die Ohpen-Gesamtinvestitionen der vergangenen sechs Monate auf 40 Mio. Euro.



Über Ohpen



Ohpen stellt Finanzdienstleistern wie Banken, Versicherungsgesellschaften und Asset-Management-Firmen mit seinem Core-Banking-Engine BPO-Services und SaaS-Lösungen bereit. Die Plattform des 2009 von erfahrenen Bankern und Software-Ingenieuren gegründeten Unternehmens unterstützt die Ersparnisse und Investment-Vorschläge seiner Kunden. Ohpen beschäftigt über 150 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Spanien. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.ohpen.com .



Hier (http://www.ohpen.com/wp-content/uploads/2017/02/Assets-Ohpen-1.zip) steht Bild- und Logomaterial zum Download bereit.



Über Amerborgh



Amerborgh International N.V. ist eine Verwaltungsgesellschaft, die sich unter anderem auf Investitionen und den Aufkauf von Unternehmensanteilen, Vermögensverwaltung, Cross-Media-Ausgaben, Hotelbetrieb und Immobilienentwicklung spezialisiert hat. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Aktivitäten im Zusammenhang mit Kunst und Kultur.



