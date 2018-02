Die beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Welt beäugen sich argwöhnisch. Die Filme von Aamir Khan erzählen Geschichten, die China und Indien ihre Gemeinsamkeiten aufzeigen. Eine Weltgeschichte.

In China liebt man die Geschichten von "Onkel Mi". So nennen chinesische Fans Aamir Khan, den 52-jährigen Schauspieler und Regisseur aus Mumbai, Indien. Sein Kinofilm "Secret Superstar" über ein 14-jähriges Mädchen, das von einer Sängerkarriere träumt, ist in China ein Kassenschlager. Seit Startbeginn am 19. Januar 2018 sind seine Einspielergebnisse phänomenal: 65 Millionen Dollar Einnahmen in nur zehn Tagen, Platz eins der landesweiten Rangliste. Damit ist der Film beliebter als der Hollywood-Actionfilm "Stars Wars: the Last Jedi", der bisher in China nur 42 Millionen Dollar einnehmen konnte.

Es ist ein kleines Wunder, dass Khan die Herzen so zufliegen. Im Juni des vergangenen Jahres wäre es zwischen China und Indien fast zu einer militärischen Auseinandersetzung gekommen. Soldaten und Bulldozer beider Nationen standen sich auf der Doklam Hochebene gegenüber und stritten darüber, wo denn nun die Grenze verläuft, damit niemand sie überqueren kann. Erst Ende August zogen Peking und Delhi vorerst ihre Truppen zurück.

Doch Khans Geschichten sind grenzüberschreitend und bauen Brücken: sie mögen in Indien spielen, aber die darin geschilderten Herausforderungen sind auch jungen Chinesen nur allzu vertraut. "Wir haben hier die gleichen Probleme", schreibt der Nutzer Chen Hao auf Douban, einer beliebten chinesischen Unterhaltungs- und Wertungsseite, und zählt sie dann auf: "Geschlechterdiskriminierung, archaische Traditionen, religiöser Aberglaube, Benachteiligung aufgrund der falschen Klassenzugehörigkeit..."

So handelt Khans Komödie "Three Idiots" das Schicksals von mehreren Kommilitonen an ...

