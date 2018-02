Wien - Mit dem sentix-Index steht in der laufenden Woche in der Eurozone der erste Konjunkturfrühindikator für den Monat Februar an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der jüngste Kursrückgang auf den europäischen Aktienmärkten sollte zu einer deutlichen Eintrübung der Stimmung der befragten Analysten und Finanzmarktakteure geführt haben. Die vorläufigen Schätzungen der PMI für den Dienstleistungsbereich für den Monat Januar würden in Deutschland, Frankreich und der Eurozone einen Anstieg ausweisen. Die endgültigen Ergebnisse dürften auch für Spanien und Italien eine klare Verbesserung zeigen. Die Vorzeichen für die Industrieproduktion im Dezember sind laut Stimmungsumfragen gut und so schätzen die Analysten der RBI für Frankreich und Italien eine merkliche Outputsteigerung im Vergleich zum Vormonat. In Deutschland sei dagegen eine Gegenbewegung zum starken Plus im November wahrscheinlich. Zudem würden vorliegenden Daten zur PKW-Produktion auf einen Rückgang der Industrieaktivität im Vergleich zum Vormonat hinweisen. Das Auftragsvolumen der deutschen Industrie sollte dagegen zugelegt haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...