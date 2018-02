Hamburg - Die Privatbank Berenberg konnte auch 2017 ihren Wachstumskurs fortsetzen, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Jahresüberschuss von 90,2 Mio. Euro sorgt für eine exzellente Eigenkapitalrendite von 43%; er ist wegen Sondereffekten (Anteilsverkauf Universal Investment 2016) nicht mit dem Vorjahresergebnis von 161 Mio. Euro vergleichbar. 2017 wurde erneut in den Ausbau des Geschäftsmodells investiert, insbesondere in das Asset Management und das US-Geschäft. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg von 1.506 auf 1.576.

