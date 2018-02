Trier - In der KW5 sorgten steigende Anleihezinsen für Zurückhaltung an den weltweiten Aktienmärkten, so die Experten von HWB Capital Management.In Europa habe auch der anhaltend starke Euro zusätzlichen Gewinnen entgegengestanden. Innerhalb der HWB-Fonds nutzten die Experten von HWB Capital Management die günstigeren Einstiegskurse, um die Bestände ausgesuchter Aktien und Wandelanleihen weiter aufzubauen. Letzte hätten ihre Stärken bei rückläufigen Aktienindices unter Beweis stellen können. So habe der HWB Convertibles Plus (ISIN LU0219189544/ A0EQ1B) im Wochenverlauf nur ca. die Hälfte der negativen Entwicklung des Weltaktienmarktes (MSCI World, EUR) nachvollzogen. (Ausgabe vom 03.02.2018) (05.02.2018/fc/a/f)

Den vollständigen Artikel lesen ...