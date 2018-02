München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Heiße Performance mit Channing Tatum in der Hauptrolle: Vor drei Jahren gab Mike seine Stripper-Karriere auf, um sich seiner Leidenschaft zu widmen: dem Möbelmachen. Doch seine Jungs locken ihn zu einer letzten Show, die nur so vor Sexappeal, Erotik und Leidenschaft strotzt. Auf ihrem Road-Trip zur Stripper-Convention von Myrtle Beach erlebt die Truppe viele heiße Abenteuer, bei denen Magic Mike mit seinen lasziven Bewegungen beweist, dass er sein Handwerk nicht verlernt hat ... ProSieben zeigt "Magic Mike XXL" am Sonntag, 11. Februar 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Copyright: © Warner Bros.



Dieses Bild darf bis 11. Februar 2018 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-7299. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.



Land: USA



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2



Pressekontakt: Bei Fragen: 089/9507-7299.