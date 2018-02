Berlin (ots) - Halle 4.1 erneut Zentrum für "Youth Travel & Economy Accommodation" - Digitalisierung und jugendgerechte Zertifizierung im Fokus - Rockin' All over the World-Festival an den Publikumstagen



Dem Reiz der großen weiten Welt folgen: Auch in diesem Jahr haben Fach- und Privatbesucher vom 7. bis 11. März 2018 auf der ITB Berlin die Möglichkeit, sich umfassend über Jugendreisen zu informieren. Zentrum von "Youth Travel & Economy Accommodation" wird erneut die Halle 4.1 sein, in der sich touristische Verbände und Organisationen ebenso mit ihren Angeboten und Neuerungen vorstellen, wie Reiseunternehmen. Damit befindet sich das Segment in direkter Nachbarschaft zum Bereich Adventure Travel und Responsible Tourism. Dort präsentieren Backpacker-, Budget- und Designhotels sowie Jugendherbergen, Internetportale und Verbände ihre Angebote und Strategien für junge Reisende in Halle 4.1.



Wertvolles Fachwissen von Digitalisierung bis Klassenfahrt



An den Fachbesuchertagen Mittwoch, 7. März bis Freitag, 9. März 2018, erwartet die Besucher der Halle 4.1 wieder ein abwechslungsreiches Programm zum Thema Jugendreisen auf der Bühne sowie in der "YIG (Youth Incoming Germany)-Lounge". In Zusammenarbeit mit dem Newcomer-Unternehmen und Ferien-Finder Juvigo haben insgesamt sechs touristische Start-ups die Möglichkeit, sich mit ihrem Angebot dem Fachpublikum sowie den Vertretern der Branche zu präsentieren. Im Vordergrund stehen neue Produkte aus dem Bereich Digitalisierung, die für Unternehmen des Segments spannend sind. Das Start-up-Forum "Digitalisierung Youth Travel" findet am Mittwoch, den 7. März 2018 von 12 bis 15 Uhr statt.



Am Tag darauf dreht sich das Programm insbesondere um touristische Destinationen. Unter dem Titel "Jugendreise-Destinationen" erfahren Besucher am Donnerstag, 8. März 2018 zwischen 12 und 15.30 Uhr, wie sich Regionen durch das Reisenetz - den Deutschen Fachverband für Jugendreisen - entsprechend für die Zielgruppe zertifizieren lassen können. Von den Erfahrungen und Erfolgen berichten mit Arberland und Schliersee die ersten beiden Destinationen, die die jugendgerechte Zertifizierung erhalten haben.



Das Reisenetz informiert zudem umfassend über Verfahren, Nutzen sowie Marketingmöglichkeiten für interessierte Destinationen. Abgerundet werden die Beiträge durch das zweitägige Fachseminar "Klassenfahrten-Führerschein" für Lehrer und Referendare am Freitag, 9. März 2018, ab 14 Uhr sowie am Samstag, 10. März 2018 ab 10.30 Uhr. Zu den Kerninhalten des Seminars, das in Kooperation mit A&O Hotels und Hostels und Welcome Berlin Tours veranstaltet wird, zählen Reiserecht, Sicherheit, die Organisation von Wandertagen, Zertifizierung von Unterkünften für die Zielgruppe sowie die Beförderung mit Reisebussen.



Den wichtigen Themen Sicherheit und Schutz von Kindern und Jugendlichen auf Reisen widmet sich eine eigene Podiumsdiskussion am Donnerstag, 8. März 2018 von 17 bis 18 Uhr - moderiert von Dennis Peinze, Geschäftsführer BundesForum Kinder- und Jugendreisen. Dabei diskutieren Experten über Standards, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden, um insbesondere sexuellen Missbrauch zu verhindern. Schutzkonzepte und Qualitätskriterien gehören ebenso dazu wie die umfassende Ausbildung von ehren- und hauptamtlichen Betreuern. Zu den Podiumsteilnehmern zählen unter anderem Eva Lingen, Landesgeschäftsführerin Deutscher Kinderschutzbund in Nordrhein-Westfalen sowie Lisi Maier, Bundesvorsitzende Bund der Deutschen Katholischen Jugend.



"Kleinstes Festival der Welt" an den Publikumstagen



Das Messewochenende steht ganz im Zeichen von "Rockin' All Over the World". An den beiden Publikumstagen, 10. und 11. März 2018, organisieren die Studierenden der Hochschule Bremen am Samstag und Sonntag von jeweils 14 bis 18 Uhr das "Kleinste Festival der Welt" in der YIG. Mit dem Event greift die ITB Berlin einen überaus wichtigen Trend auf, da Festivals für die junge Generation häufiger Reise-Anlass sind. Entsprechend vielseitig präsentiert sich das geplante Programm: Die persönliche Foto-Erinnerung gibt es aus der Fotobox. Mit einem Klick können Besucher virtuell zu verschiedenen Orten reisen, sich fotografieren lassen und in einen gewählten Hintergrund setzen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich sein eigenes Festivalbändchen oder einen individuellen Button zu designen.



Kreativität ist auch an der Musik-Station mit dem beliebten Videospiel Guitar-Hero gefragt. An dem Stand können Besucher selbst für kurze Zeit zum Teil einer Band werden. Nicht zuletzt gibt es ähnlich wie auf einem Open Air-Festival die Chance, mit einem echten Henna-Tattoo ein ganz besonderes Souvenir zu erhalten.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000 Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10. März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: ITB Berlin / ITB Asia / ITB China: Julia Wegener PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin T:+ 49 30 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de www.messe-berlin.de