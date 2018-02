Nachdem der Wechselkurs von Euro in US-Dollar in den letzten beiden Wochen zeitweise über 1,25 US-Dollar gestiegen war, gab er vor dem Wochenende infolge der US-Arbeitsmarktdaten zwar wieder etwas nach, doch befindet er sich weiterhin in einer ansteigenden Tendenz, deren nächste Ziele auf kurze Sicht um 1,30 US-Dollar und auf längere Sicht um 1,40 US-Dollar liegen könnten. Unsere vor vier Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN DGY00N auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 7,10 Euro und befindet sich seit unserer Vorstellung mit 81 Prozent im Plus. Auch seit dem letzten Update vor zwei Wochen ...

