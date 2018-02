Paris - Die Talfahrt der europäischen Börsen geht auch in der neuen Börsenwoche weiter. Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone rutschte gegen Montagmittag um 0,91 Prozent auf 3491,08 Punkte ab. Mit dem Fall knapp unter die psychologisch wichtige Marke von 3500 Punkten hat er nun auch die letzten Gewinne seit dem Jahreswechsel aufgegeben. Er blieb aber knapp über dem Jahrestief, das er am ersten Januar-Handelstag erreicht hatte.

Der Markt in Europa folgt damit dem Ausverkauf an der Wall Street vom Freitagabend, als der Dow Jones Industrial in New York seinen höchsten Wochenverlust seit zwei Jahren erlitten hatte. Dies hatte zuvor auch die Märkte in Asien deutlich belastet. "Die negative Stimmung zieht nach wie vor ihre Runden", sagte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets. Auch höhere Zinsen und die in Europa schon länger belastende Eurostärke ...

