Smiths Detectionliefert eine komplette Palette an Sicherheitsscannern für das neue Passagierterminal B und für den Cargo Complex LLC (Frachtterminal "Moscow Cargo") im Moskauer Flughafen Sheremetyevo International. Die neuen Anlagen sind Bestandteil des Plans, den der Flughafen entwickelt hat, um das für die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 erwartete höhere Passagieraufkommen abwickeln zu können. Sie stellen außerdem eine der wichtigsten Phasen im umfangreichen Ausbau des Flughafens dar, der 2026 abgeschlossen sein soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180205005420/de/

Smiths Detection confirm order of 91 advanced scanners for new terminals at Moscow Sheremetyevo International Airport (Photo: Business Wire)