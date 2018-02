NVIDIA (WKN:918422) wird am 8. Februar nach Börsenschluss über die Ergebnisse des vierten Quartals berichten. Bei NVIDIA ist viel los: Rechenzentren, der Kryptowährungstrend, die Nintendo Switch und das Automotive-Segment tragen zum finanziellen Ergebnis des Grafikspezialisten bei. Wenn es um Spiele geht, so geht es auch um NVIDIA.



Das Gaming-Segment machte in den 12 Monaten bis Oktober 2017 57 % des Umsatzes aus. Obwohl ich nicht davon ausgehe, dass das Gaming-Segment in der Nähe des 66-prozentigen Wachstums, das NVIDIA im vierten Quartal des letzten Jahres verzeichnet hat, liegen wird, sollte es dennoch ein starkes Quartal werden - wie ich weiter unten ...

