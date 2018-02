NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank nach Zahlen von 14,80 auf 13,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit ihren gekürzten Gewinnschätzungen. Die Verbesserung der Eigenkapitalrendite sei ein schrittweiser, langwieriger Prozess./ag/mis

Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN DE0005140008

AXC0132 2018-02-05/12:31