Während die Debatte, ob der Lithiummarkt vor einem Überangebot und damit sinkenden Preisen steht, kein Ende findet, hält einer der führenden Lithiumexperten weltweit unnachgiebig daran fest, dass die Horrorszenarien vieler Banken nicht als "schlechte Analyse" sind, berichtet The Australian. Joe Lowry ist in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Stimmen in Bezug auf Lithium geworden, auch weil er immer wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...