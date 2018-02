Der erste Monat des neuen Jahres ist vorüber. So furios wie die Aktienmärkte gestartet sind, so beeindruckend waren auch die ETF Nettozuflüsse. Diese erreichten den höchsten jemals erreichten Wert. Insgesamt wurden ETF's in Höhe von 68 Milliarden USD erzeugt. Wenn Sie noch nicht mit dem Thema ETF's vertraut sind, dann finden sie in dem Artikel "Was sind ETF's?" die benötigten Informationen. Nettozuflüsse ...

