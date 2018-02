Die US-Börsen werden zu Beginn der neuen Woche nach der kalten Dusche am Freitag zunächst wenig verändert erwartet. Nach einer Gegenbewegung sieht es freilich noch nicht aus, die Futures auf die US-Aktienindizes deuten ein Minus von bis zu 0,3 Prozent an. Nach dem Absacker des Dow-Jones-Index von 2,5 Prozent oder 666 Punkten, dem stärksten seit über einem Jahr, wäre das aber zumindest eine Stabilisierung.

Das für Verunsicherung sorgende Thema steigender Zinsen am Anleihemarkt dürfte die Akteure weiter beschäftigen. Konjunkturseitig steht der Index des US-Dienstleistungssektors in Erstlesung auf dem Programm, daneben der entsprechende Index von Markit, allerdings schon in der zweiten Veröffentlichung. Sollten die Daten besser als erwartet ausfallen, könnten sie die Befürchtung schnell steigender Zinsen weiter befeuern. Das dürfte die Aktien belasten und den Dollar nach oben ziehen.

Der Lohnanstieg am Freitag im Rahmen der Arbeitsmarktdaten sei ein Schock gewesen, heißt es. Die US-Zehnjahresrendite erreichte am Montag bereits 2,88 Prozent und liegt aktuell bei 2,85.

Die Frage sei, was den Markt nun inspirieren und stabilisieren könne, schließlich hätten aus dem S&P-500-Index bereits zwei Drittel der Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt, sagt Chris Weston, Marktstratege bei IG.

Auf Unternehmensseite soll Broadcom unmittelbar davor stehen, das Gebot für Qualcomm zu erhöhen auf 80 bis 82 Dollar je Aktie. Qualcomm zeigen sich auf Nasdaq.com außerbörslich 6,1 Prozent fester bei 70,10 Dollar. Broadcom liegen knapp im Minus.

Wells Fargo knicken um 8,9 Prozent ein. Die US-Notenbank nimmt die Bank, die immer wieder mit Verfehlungen auffällig geworden ist, an die Kandare. Solange sich Unternehmensführung und interne Kontrollen nicht verbessern, darf Wells Fargo seine Bilanz nicht mehr vergrößern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2018 06:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.