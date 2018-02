Der DAX hat am Mittag weiter im Minus notiert. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.678 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,83 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.

Nachdem am Morgen noch alle DAX-Titel im Minus waren, drehten unter anderem Papiere von Eon ins Plus. Eon und sein türkischer Partner Sabanci kündigten am Montag an, 20 Prozent der Aktien des Versorgers Enerjisa Enerji an die Börse zu bringen. Eon kann dabei auf Einnahmen in Höhe von rund 150 Millionen Euro hoffen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.682,08 Punkten geschlossen (-2,55 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2457 US-Dollar (+0,20 Prozent).