Kursrückgänge an den globalen Aktienmärkten verschärfen sich DAX® (DE30 in der xStation 5) hat den 200er EMA durchbrochen Verhandlungsführer sind zuversichtlich, die Koalitionsverhandlungen bis Dienstag abzuschließen

Zusammenfassung:In Asien schlossen die australischen und japanischen Aktienmärkte den Handelstag in der Verlustzone ab. Die schlechte Stimmung breitete sich ebenfalls in Europa aus, was dazu führte, dass die europäischen Indizes bei der Eröffnung stark fielen. Außerdem konnte bei den deutschen Koalitionsgesprächen in der selbst auferlegten Frist kein Deal erzielt werden. Nach einem immensen Abverkauf an der Wall Street letzten Freitag verschlechterte sich bei den asiatischen Aktien zu Beginn der Woche ebenfalls die Stimmung. Die Aktienmärkte in Japan und Australien verbuchen hier die größten Verluste. Die Anleger auf der ganzen Welt scheinen sich an die steigenden Anleiherenditen anzupassen, die letztendlich zu Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten geführt haben. Der japanische Nikkei (JAP225) fiel um 2,55%, der größte Rückgang seit 15 Monaten. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 1,55% an Wert, nachdem die australischen Anleihen nach einem Anstieg der Anleiherenditen aus den USA kräftig angezogen hatten. Auf der anderen Seite waren die chinesischen Indizes in der Lage die anfänglichen Rückgänge abzuschwächen, nachdem die chinesische ...

