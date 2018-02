Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vielfalt, Frische und Transparenz: Dafür steht das neue manuelle Backsystem von ALDI SÜD. Unter dem Markennamen "MEINE BACKWELT" bietet die Unternehmensgruppe jetzt ein erweitertes Brot- und Backwaren-Angebot an. Neben verschiedenen Brot- und Brötchen-Sorten beinhaltet das Backsystem im modernen Design auch Convenience-Artikel. Je nach Standort umfasst das Sortiment bis zu 40 Artikel, die von den Mitarbeitern in der Filiale frisch gebacken werden. ALDI SÜD rüstet in den nächsten Jahren seine Filialen sukzessive auf das Manuelle Backen um.



Die Einführung von "MEINE BACKWELT" bei ALDI SÜD ist das Ergebnis von umfassenden Tests, die das Unternehmen seit 2015 durchgeführt hat. Dabei stellt das neue Ladenbaukonzept die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund. Eine großzügige Auslage, hochwertige Designelemente und eine warme Beleuchtung sind nur ein Teil der Neuerungen. "Der Bereich Brot- und Backwaren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre bei ALDI SÜD zu einem wichtigen Sortimentsbereich entwickelt. Mit 'MEINE BACKWELT' reagieren wir auf den Wunsch unserer Kunden nach einem vielfältigen Backwaren-Sortiment, dessen Frische jetzt durch den Blick in den Backraum erlebbar wird", erklärt Lars Klein, stellvertretender Geschäftsführer im Zentraleinkauf und verantwortlich für den Frische-Bereich. "Zudem sorgt die offene Auslage der Produkte für mehr Transparenz, die - so zeigen es die Erfahrungen im Test - unseren Kunden besonders wichtig ist", ergänzt Ulf Skotz, Leiter Projektmanagement Logistics & Services.



Vielfältiges Brot- und Backwaren-Angebot



Ob zum Frühstück, für die schnelle Mittagspause oder einfach zwischendurch: Das umfangreiche "MEINE BACKWELT" Sortiment bietet ofenfrische Backartikel für jeden Geschmack zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Dabei stehen neben verschiedenen Brot- und Brötchensorten auch Convenience-Produkte aus dem herzhaften Bereich zur Auswahl, wie beispielsweise Pizza-Snacks, Geflügelrollen oder Käse-Twister. Darüber hinaus gehören Backwaren für den süßen Gaumen zum Angebot, wie Nuss-Nougat-Croissants, Milka-Muffins oder Schokobrötchen. Je nach Zuspruch der Kunden entwickelt ALDI SÜD das Sortiment auch in den kommenden Monaten weiter.



Mit dem Einzug des Manuellen Backens erhalten die ALDI SÜD Filialen noch ein weiteres praktisches Highlight: Mit Brotschneidemaschinen können sich die Kunden künftig das frisch gebackene Brot direkt vor Ort zuschneiden.



ALDI SÜD - Discounter mit modernem Zuschnitt



Seit Anfang an stehen bei ALDI SÜD die Kunden und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Daher reagiert die Unternehmensgruppe seit 2016 verstärkt mit verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen auf die sich wandelnden Kundenwünsche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung der ALDI SÜD Filialen. Das neue Konzept umfasst ein warmes Ladendesign mit einer modernen Einrichtung und ermöglicht zugleich ein einfaches Einkaufen. Das neue Backsystem fügt sich ideal in das neue Einrichtungskonzept. Weiter investiert der Discounter in die Erweiterung seines Sortiments, um so auch dem Wunsch der Kunden nach einem größeren Angebot an frischen Lebensmitteln nachzukommen.



OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108584 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108584.rss2



Pressekontakt: Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de Pressematerial: aldi-sued.de/presse