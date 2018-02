Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Ich habe mir die zweistelligen Prozent-Tagesgewinne der vergangenen fünf Jahre von ATX-Werten an der Wiener Börse angesehen. Da ist die Buwog am Tag des Initial Announcement (heute kamen Details) durch Vonovia vorne, die Übernahme als Grund. Das bleibt m.E. auch die Karte für alle anderen Immos. Auffälig auch, dass die RBI gleich vier Mal unter den Top8 ist. 1. Buwog +17,09 Prozent am 18.12. 20172. Erste Group +13,63 Prozent am 14.7.20163. RBI +13,24 Prozent am 12.2.20154. Wienerberger +11,98 Prozent am 17.2.20165. voestalpine +11,92 Prozent am 12.2. 20166. RBI +11,60 Prozent am 29.1.20157. RBI +11,26 Prozent am 21.8.20148. RBI +10,86 Prozent am 25,1.2017 Noch einmal Übernahme, ein...

