Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Ab morgen sind die beiden neuen Bonds der S Immo gelistet. Im Jänner hat die Wiener Börse übrigens gleich 37 neue Bonds in den Handel einbezogen, vorrangig aus Italien und Irland. Und Irland ist so ein Stichwort. Wien ist nach und nach dabei, sich als namhafte Listing-Plattform für Anleihen zu etablieren. Damit ist man in direkter Konkurrenz mit der Börse Luxemburg und eben der Börse in Irland. An beiden notieren derzeit ca. 30.000 Bonds, in Wien ca. ein Zehntel davon. Luxemburg und Irland haben Geschäftsmodelle, die auf Anleihe-Listings basieren, vgl. Stuttgart bei Zertifkaten. Was Anleihe-Nachschub aus Österreich betrifft, so verhält es sich in Wien mit mit Aktien...

